Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття!
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Де оголошено повітряну тривогу і де є вибухи
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
У Повітряних силах розповіли, де зараз летять "Шахеди":
- БпЛА з Кіровоградської області у Дніпропетровську (курс східний);
- БпЛА з Миколаївщини у Кіровоградську область (курс північний);
- БпЛА з Миколаївщини у Дніпропетровську область (курс північно-східний).
Тривога розширилася на Запорізьку та Дніпропетровську області.
Чергова група БпЛА з Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.
БпЛА в Кіровоградській області, курс північний.
БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
БпЛА в Миколаївській області (Баштанський район) курсом на Кіровоградщину.
Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА.