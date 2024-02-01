Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття!

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Де оголошено повітряну тривогу і де є вибухи

00:10, 2 лютого

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

00:09, 2 лютого

У Повітряних силах розповіли, де зараз летять "Шахеди":

  • БпЛА з Кіровоградської області у Дніпропетровську (курс східний);
  • БпЛА з Миколаївщини у Кіровоградську область (курс північний);
  • БпЛА з Миколаївщини у Дніпропетровську область (курс північно-східний).
23:56, 1 лютого

Тривога розширилася на Запорізьку та Дніпропетровську області.

23:24, 1 лютого

Чергова група БпЛА з Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.

БпЛА в Кіровоградській області, курс північний.

22:58, 1 лютого

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

22:46, 1 лютого

БпЛА в Миколаївській області (Баштанський район) курсом на Кіровоградщину.

22:32, 1 лютого

Миколаївська, Херсонська області – загроза ударних БпЛА.