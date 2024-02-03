Внаслідок російської атаки спалахнули пожежі. Без світла тисячі людей. Окрім того, є проблеми з водопостачанням.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Які наслідки російської атаки

Очільник ОВА зауважив, що цієї ночі знову була атака БпЛА на Криворіжжя.

5 "Шахедів" знищили ПвК "Схід". Втім, сталося і кілька влучань,

– повідомив Сергій Лисак.

Додав, що виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15 000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, що забезпечують 43 000 абонентів.

Наслідки атаки "Шахедами" / Фото з телеграму Лисака

Також у місті частково знеструмлений швидкісний трамвай. Окрім того, деякі родини залишилися без водопостачання.

Наслідки російської атаки дронами / Фото з телеграму Лисака

Посадовець додав, що цієї ночі ворог також обстріляв Нікопольщину з артилерії. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.

На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.