Зокрема, про загрозу сповіщали жителів Житомирської області. Повітряна тривога розпочалася там о 23:08 й тривала до 23:54.

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Згодом у Житомирській ОВА заявили про роботу ППО. Захисникам українського неба подякували.

Українців просять оперативно реагувати на оголошення повітряних тривог. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно аж до відбою тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окупанти атакували Полтавську область

Під час повітряної тривоги увечері 2 січня ворог вдарив по Полтавській області. Окупанти обстріляли Миргородський район. За попередніми даними, є влучання. На щастя, обійшлося без загиблих або постраждалих. У місцевій ОВА розповіли деталі.

Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає,

– мовиться у повідомленні.

Рівень загрози ракетної атаки залишається високим. Окупанти вивели у Чорне море 2 російських фрегати та 1 малий ракетний корабель. Загалом може мовитися про 24 "Калібрів".