В частности, об угрозе извещали жителей Житомирской области. Воздушная тревога началась там в 23:08 и продолжалась до 23:54.

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Впоследствии в Житомирской ОВА заявили о работе ПВО. Защитников украинского неба поблагодарили.

Украинцев просят оперативно реагировать на оглашение воздушных тревог. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до отбоя тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Оккупанты атаковали Полтавскую область

Во время воздушной тревоги вечером 2 января враг ударил по Полтавской области. Оккупанты обстреляли Миргородский район. По предварительным данным, есть попадания. К счастью, обошлось без погибших или пострадавших. В местной ОВА рассказали детали.

Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Во время последней воздушной тревоге в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Уровень угрозы ракетной атаки остается высоким. Оккупанты вывели в Черное море 2 российских фрегата и 1 малый ракетный корабль. В общей сложности может говориться о 24 "Калибрах".