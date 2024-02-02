Воздушная тревога на территории Полтавской области была объявлена в 21:55. Она продолжалась до 22:14. Впоследствии в Полтавской ОВА сообщили, что за это время враг атаковал область.

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К сожалению, по предварительным данным, попадание в Миргородском районе. К счастью, никто не пострадал.

Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В последней воздушной тревоге в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет,

– говорится в сообщении.