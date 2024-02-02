Повітряну тривогу на території Полтавської області оголосили о 21:55. Вона тривала до 22:14. Згодом у Полтавській ОВА повідомили, що за цей час ворог атакував область.

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На жаль, за попередніми даними, є влучання у Миргородському районі. На щастя, ніхто не постраждав.

Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликають оперативно реагувати на сповіщення тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не надійде сповіщення про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.