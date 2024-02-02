Зараз росіяни сконцентрувалися на ударах поблизу лінії фронту. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що дальність балістичних ракет дозволяє реалізувати таку мету.

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Що є головними цілями для росіян

Основна маса російських балістичних ракет – це "Іскандери". Їхня дальність складає 500 кілометрів. Якщо окупанти стоять приблизно за 100 – 200 кілометрів, то ракета може заходити на 300 кілометрів вглиб фронту.

Зараз їх цікавить саме кордон, лінія фронту. Вони намагаються протиснути наш фронт, особливо на Східному напрямку, тому більшість ракет використовують в прифронтовій зоні, від 300 кілометрів,

– додав Роман Світан.

Навіть безпілотники, які росіяни зараз активно запускають, наприклад, "Шахеди", вони також скеровують у прифронтову зону. Так ворог намагається дістатися до наших складів палива, складів з боєприпасами, до місць розташування особового складу, техніки.

Окупанти знають, що ми не поставимо Patriot вздовж лінії фронту, тому використовують балістику, тож є певна військова доцільність, але немає сенсу балістикою бити по Києву, розуміючи, що там стоїть Patriot,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Росіяни хочуть збільшити так званий коефіцієнт корисної дії використання своїх ракет, тому працюють у ближній до фронту смузі. Проте це не означає, що за потреби вони не запустять ракети на глибші дистанції.

Також не треба забувати, що у противника є "Кинджали", їхня дальність близько 2 000 кілометрів. Ними окупанти можуть завдати удару в будь-який момент. Тому, як тільки починається сигнал повітряної тривоги, особливо, якщо в небо злетів російський МіГ, то по всій країні треба вживати запобіжні заходи.

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