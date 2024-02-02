Сейчас россияне сконцентрировались на ударах вблизи линии фронта. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что дальность баллистических ракет позволяет реализовать такую цель.
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Что является главными целями для россиян
Основная масса российских баллистических ракет – это "Искандеры". Их дальность составляет 500 километров. Если оккупанты стоят примерно за 100 – 200 километров, то ракета может заходить на 300 километров вглубь фронта.
Сейчас их интересует именно граница, линия фронта. Они пытаются продавить наш фронт, особенно на Восточном направлении, поэтому большинство ракет используют в прифронтовой зоне, от 300 километров,
– добавил Роман Свитан.
Даже беспилотники, которые россияне сейчас активно запускают, например, "Шахеды", они также направляют в прифронтовую зону. Так враг пытается добраться до наших складов топлива, складов с боеприпасами, к местам расположения личного состава, техники.
Оккупанты знают, что мы не поставим Patriot вдоль линии фронта, поэтому используют баллистику, в этом есть определенная военная целесообразность, но нет смысла баллистикой бить по Киеву, понимая, что там стоит Patriot,
– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
Россияне хотят увеличить так называемый коэффициент полезного действия использования своих ракет, поэтому работают в ближней к фронту полосе. Однако это не означает, что при необходимости они не запустят ракеты на более глубокие дистанции.
Также не надо забывать, что у противника есть "Кинжалы", их дальность около 2 000 километров. Ими оккупанты могут нанести удар в любой момент. Поэтому, как только начинается сигнал воздушной тревоги, особенно, если в небо взлетел российский МиГ, то по всей стране надо принимать меры предосторожности.
Россия обстреливает Украину ракетами
- В ночь на 1 февраля враг обстрелял Херсон. Плотный огонь не прекращался в течение часа. Целью врага стали жилые дома, серьезные разрушения понесли многоэтажки. Из-за российского террора в городе не было света, не курсировал общественный транспорт. Только в течение января оккупанты почти 500 раз обстреляли Херсонскую общину.
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- Оккупанты могут готовиться к массированной ракетной атаке, ведь в ночь на 30 января запустили 35 дронов-камикадзе. По словам начальницы объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, так враг "прощупывает" нашу систему ПВО, определяет ее мощности. Россияне пытаются перехитрить средства противовоздушной обороны, используя низкие высоты, сложную траекторию движения и особенности ландшафта.