Местные власти показали последствия атаки оккупантов. К сожалению, в результате обстрела у людей повреждено имущество, нет света.
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Какие последствия обстрела Херсона
В Херсонской ОВА рассказали, что россияне цинично обстреляли Херсон ночью и показали последствия атаки.
Город был под плотным огнем оккупанта. Обстрел не утихал более часа. И уже привычной мишенью для врага стали жилые кварталы,
– заявил глава ОВА Александр Прокудин.
По его словам, многоэтажки чудом выстояли, однако подверглись серьезным разрушениям.
Последствия жестокого обстрела Херсона: смотрите видео
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что из-за вражеского обстрела в городе нет света. Поэтому не курсируют троллейбусы на маршруты.
Аварийные бригады уже работают (по состоянию на утро 1 февраля 2024 года – 24 Канал) над восстановлением электросетей. После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии, о чем мы сообщим дополнительно,
– пояснил чиновник.
По его словам, только в течение января российские захватчики 446 раз обстреляли Херсонскую общину, ранив 41 человека и убив 9.
Россия продолжает терроризировать Херсон
Без света осталась часть Херсонской области
В Укрэнерго рассказали, что по состоянию на утро 1 февраля 2024 года в Херсоне без света осталось более 69 тысяч потребителей, в области – 8 населенных пунктов, то есть более 3,8 тысячи потребителей.
Ночью (на 1 февраля 2024 года – 24 Канал) российские массированные обстрелы нанесли значительные повреждения оборудованию "Херсоноблэнерго"... Продолжаются аварийно-восстановительные работы,
– заявили в компании.
Там также объяснили, что из-за боевых действий в целом без света 359 населенных пунктов. К сожалению, есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Харьковской областей.
Как Россия обстреливала Херсонскую область в январе
- Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что только за последние сутки оккупанты совершили 41 обстрел, выпустив 164 снаряда с применением артиллерии, РСЗО, танков, дронов и авиации. Кроме того, нанесли ракетный удар. К сожалению, шесть человек получили ранения.
- В течение января 2024 года оккупанты нанесли по Херсонской области более тысячи артиллерийских ударов, 400 раз атаковали с беспилотников, было почти 40 авиаударов. В общем – 2 793 обстрела или 13 741 выпущенный снаряд.
- В результате этих атак в регионе 23 человека погибли, еще 122 – получили ранения.