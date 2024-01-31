Сили оборони Півдня оголосили надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки. Причиною стала кількість військових кораблів Росії у Чорному морі.

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Захисники попередили про небезпеку

Сили оборони Півдня заявили, що країна-агресорка збільшила своє корабельне угруповання до 13 одиниць у Чорному морі.

Окупанти завели до пункту базування підводний ракетоносій. Однак загарбники вивели на бойове чергування 2 фрегати.

Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 16 одиниць. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий!
– мовиться у повідомленні.

Українців закликали бути уважними та оперативно реагувати на повітряну тривогу.

До слова, вчора, 30 січня, Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі до 9 одиниць.

Росія готує масовану ракетну атаку

  • Нещодавно речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у розмові з 24 Каналом прокоментувала масовану атаку дронами, яка відбулася у вівторок, 30 січня. Загарбники намагалися атакувати безпілотниками у різних напрямках.
  • Як пояснила Гуменюк, окупанти за допомогою "Шахедів" промацують нашу систему ППО та заміряють її потужності. Це свідчить про те, що росіяни готують масовану ракетну атаку.