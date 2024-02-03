Цієї ночі ППО працювала по "Шахедах" у 4 областях. Мобільні вогневі групи збили більшість російських дронів, передає 24 Канал.
До теми На території Житомирської області працювала ППО
Скільки "Шахедів" збили сьогодні
У ніч на 3 лютого окупанти атакували Україну 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків. Зокрема, Приморсько-Ахтарська й мису Чауда.
Окрім того, агресор вдарив 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області.
Як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" росіяни спрямували по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей,
– зазначили в Повітряних силах.
Вночі захисники неба збили ще 9 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил