Цієї ночі ППО працювала по "Шахедах" у 4 областях. Мобільні вогневі групи збили більшість російських дронів, передає 24 Канал.

До теми На території Житомирської області працювала ППО

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні

У ніч на 3 лютого окупанти атакували Україну 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків. Зокрема, Приморсько-Ахтарська й мису Чауда.

Окрім того, агресор вдарив 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області.

Як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" росіяни спрямували по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей,

– зазначили в Повітряних силах.