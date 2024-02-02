Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону. За його словами, усі гірнки в безпеці і почувають себе добре.

Дивіться також У Кривому Розі масові знеструмлення через атаку БпЛА: яка ситуація зі світлом 2 лютого

"100 – 110 гірників були під землею. Станом на зараз усіх дістали. Усі живі, здорові", – повідомив Лисак.

Своєю чергою очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що мова про 113 шахтарів.

Відомо, що внаслідок удару безпілотників 2 лютого у Криворізькому районі знеструмлено понад 40 тисяч абонентів. Зокрема, без електрики залишилися дві шахти і під землею опинилися робітники.

Яка ситуація зі світлом

Усього через ворожий удар по енергетичних об'єктах були знеструмлені понад 62 тисячі споживачів та промисловість.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Станом на 11:0 у Кривому Розі енергетики заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів. Також зі світлом – шахта та котельня.

У Міненерго повідомили, що тривають відновлювальні роботи.

Головне про атаку ворога