Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в эфире телемарафона. По его словам, все горняки в безопасности и чувствуют себя хорошо.

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"100 – 110 горняков были под землей. По состоянию на сейчас всех достали. Все живы, здоровы", – сообщил Лысак.

В свою очередь глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что речь о 113 шахтерах.

Известно, что в результате удара беспилотников 2 февраля в Криворожском районе обесточены более 40 тысяч абонентов. В частности, без электричества остались две шахты и под землей оказались рабочие.

Какова ситуация со светом

Всего из-за вражеского удара по энергетическим объектам были обесточены более 62 тысяч потребителей и промышленность.

Энергетики продолжают восстановительные работы.

По состоянию на 11:0 в Кривом Роге энергетики запитали всех обесточенных после атаки БПЛА потребителей. Также со светом – шахта и котельная.

У Минэнерго сообщили, что продолжаются восстановительные работы.

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