Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в эфире телемарафона. По его словам, все горняки в безопасности и чувствуют себя хорошо.
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"100 – 110 горняков были под землей. По состоянию на сейчас всех достали. Все живы, здоровы", – сообщил Лысак.
В свою очередь глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что речь о 113 шахтерах.
Известно, что в результате удара беспилотников 2 февраля в Криворожском районе обесточены более 40 тысяч абонентов. В частности, без электричества остались две шахты и под землей оказались рабочие.
Какова ситуация со светом
Всего из-за вражеского удара по энергетическим объектам были обесточены более 62 тысяч потребителей и промышленность.
Энергетики продолжают восстановительные работы.
По состоянию на 11:0 в Кривом Роге энергетики запитали всех обесточенных после атаки БПЛА потребителей. Также со светом – шахта и котельная.
У Минэнерго сообщили, что продолжаются восстановительные работы.
Главное об атаке врага
- В ночь на 2 февраля Россия ударила дронами по Криворожскому району и попали по критической инфраструктуре города. Это повлекло масштабные отключения света.
- "Шахеды" угрожали Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областям.
- ПВО уничтожила 11 из 24 вражеских дронов.
- Под атакой оказалась и Кировоградская область. В городе Кропивницком и Кропивницком районе работала ПВО. По предварительным данным, никто не пострадал.