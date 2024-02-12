Руководитель программ безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне совершенствуют тактику применения "Шахедов", а также материальную часть. Статистика за последние месяцы запущенных и уничтоженных дронов является не очень утешительной.

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Обладают свойствами крылатой ракеты

Сейчас процент не сбитых вражеских беспилотников растет. Это происходит по нескольким причинам:

россияне совершенствуются сами "Шахеды";

они используют новые виды вооружений, в частности, так называемые реактивные "Шахеды", скорость которых увеличена до 400 – 500 километров в час (обычные имеют скорость 200 километров в час). Дроны с такими характеристиками требуют других средств поражения. Фактически у них свойства крылатой ракеты, и проблему их поражения необходимо решать.

Если зенитно-артиллерийские комплексы, зенитные установки достаточно эффективно работают по целям, имеющим небольшие скорости, то скоростные цели приходится сбивать дорогими ракетами, которых у нас мало,

– отметил он.

Это обусловлено не только получением недостаточного количества этих средств от западных партнеров, но и тем, что пополнение ракетами происходит достаточно медленно. Хотя наши партнеры в США и Европе осознают эти проблемы. В 2023-м и в начале 2024 года одним из ключевых элементов военной поставки были именно зенитно-ракетные комплексы и ракеты к ним.

Ждем поставки истребителей

Так, правительство Норвегии планирует передать Украине ПВО NASAMS, речь идет о 10 пусковых установках и четырех центрах управления огнем, которые будут заказаны у норвежской компании.

Обратите внимание! Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил, что для Украины противовоздушная оборона является абсолютно решающей из-за ракетных и беспилотных атак России. Именно поэтому правительство Норвегии предлагает парламенту заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace дополнительные пусковые установки и центры управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS. Это будет дополнением к закупке оборудования, которое уже получила Украина.

Это очень хорошо, потому что территория Украины очень большая, и теми зенитно-ракетными средствами, которые мы имеем, закрыть все ключевые объекты, очень сложно,

– подчеркнул Лакийчук.

Он привел пример, когда недавно Швейцария решила усилить свою противовоздушную оборону, то для этого было заказано пять батарей (Украина, территория которой гораздо больше, чем Швейцарии, имеет всего 4 или 5 батарей всего ЗРК Patriot). Однако по их расчетам, эти системы могут обеспечить покрытие только 25% территории страны. А 75% должны закрыть эскадрилья F-35 – самые современные истребители в мире.

"Поэтому с нетерпением ждем поставки истребителей F-16. Прежде всего им будет ставиться задача усилить нашу противовоздушную оборону. Это мобильные ЗРК, которые могут переместиться, очень быстро из одной точки в другую", – подчеркнул Павел Лакийчук.

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