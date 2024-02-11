Половину из всех “Шахедов” сбили мобильные огневые группы. Они в очередной раз дали отпор врагу и защитили небо от планов оккупантов.

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Мобильные огневые группы на защите столицы

Ночью 11 февраля Россия в очередной раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". 10 ударных беспилотников враг направил на Киевщину, однако украинские защитники уничтожили все дроны на подступах к столице.

Как сообщил Наев, 5 из 10 "Шахедов", которые сбили в Киевской области были ликвидированы мобильными огневыми группами.

Защитники украинского неба ежедневно нарушают коварные планы врага. Сегодня ночью на Киевском направлении в ходе очередного отражения удара БПЛА типа "Shahed-136/131" 5 из 10 уничтоженных Силами обороны целей были сбиты мобильными огневыми группами, вооруженные зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами,

– сообщил Наев.

Массированная атака "Шахедами" 11 февраля: что известно