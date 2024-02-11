Половину з усіх "Шахедів" збили мобільні вогневі групи. Вони вкотре дали відсіч ворогу й захистили небо від планів окупантів.
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Мобільні вогневі групи на захисті столиці
Уночі 11 лютого Росія вкотре атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". 10 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину, однак українські захисники знищили усі дрони на підступах до столиці.
Як повідомив Наєв, 5 з 10 "Шахедів", які збили у Київській області були ліквідовані мобільними вогневими групами.
Захисники українського неба щодня порушують підступні плани ворога. Сьогодні вночі на Київському напрямку у ході чергового відбиття удару БпЛА типу "Shahed-136/131" 5 з 10 знищених Силами оборони цілей було збито мобільними вогневими групами, що озброєні зенітними гарматами та великокаліберними кулеметами,
– повідомив Наєв.
Масована атака "Шахедами" 11 лютого: що відомо
- У ніч проти 11 лютого окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе. Російські військові запускали їх у кілька хвиль з Балаклави та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
- Більшість дронів ворог спрямував для ударів на Півдні. Однак українські захисники дали потужну відсіч ворогу й лише в зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 26 БпЛА.
- 18 "Шахедів" збили на Миколаївщині, однак руйнувань уникнути не вдалося. Так, унаслідок влучань відбулося займання на відкритій території інфраструктурного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідували. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові та дачні будинки, автомобілі, газопровід. У Миколаєві також постраждала одна людина – її стан медики оцінюють як середній.
- Уламки дронів завдали руйнувань й на Одещині. Там пошкоджено спортивний комплекс.
- У Київській області унаслідок падіння уламків "Шахедів" виникла пожежа на одному з підприємств, яку оперативно ліквідували. Також пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач.
- У Дніпропетровській області українські захисники збили 2 "Шахеди". Унаслідок атаки постраждав 39-річний чоловік. Він зазнав легких травм й відмовився від госпіталізації.