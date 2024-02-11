Половину з усіх "Шахедів" збили мобільні вогневі групи. Вони вкотре дали відсіч ворогу й захистили небо від планів окупантів.

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Мобільні вогневі групи на захисті столиці

Уночі 11 лютого Росія вкотре атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". 10 ударних безпілотників ворог спрямував на Київщину, однак українські захисники знищили усі дрони на підступах до столиці.

Як повідомив Наєв, 5 з 10 "Шахедів", які збили у Київській області були ліквідовані мобільними вогневими групами.

Захисники українського неба щодня порушують підступні плани ворога. Сьогодні вночі на Київському напрямку у ході чергового відбиття удару БпЛА типу "Shahed-136/131" 5 з 10 знищених Силами оборони цілей було збито мобільними вогневими групами, що озброєні зенітними гарматами та великокаліберними кулеметами,

– повідомив Наєв.

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