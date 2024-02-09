Инвестиции заказа достигнут 3,45 млрд норвежских крон – более 300 миллионов евро. Об этом норвежское правительство сообщило 9 февраля.

Смотрите также С особой жестокостью по гражданским объектам: россияне атаковали Харьковскую область

Норвегия предоставит Украине больше ЗРК NASAMS

Сколько оборудования из нового заказа может поступить в Украину – не уточняется. Министр обороны Бьорн Арильд Грам отметил, что Норвежская система NASAMS спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры.

Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS. Это делается в дополнение к закупке оборудования, которое уже было передано Украине,

– говорится в сообщении.

Бьорн Арильд Грам также отметил, что российские ракетные и беспилотные атаки являются широкомасштабными и жестокими, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины.

При этом он обеспокоен тем, чтобы Норвегия как можно быстрее приобрела средства ПВО для собственной обороны.

Финляндия тоже окажет Украине помощь

В этот же день стало известно, что Финляндия тоже предоставит Украине новый пакет военной помощи. В правительстве страны отметили, что пакет будет стоить 190 миллионов евро.

Однако что именно передаст страна и когда это случится – не говорят из соображений безопасности.

Стоит отметить, что это уже 22-ый пакет оборонной помощи для Украины. В общем Финляндия уже предоставила оборонной помощи нашей стране на 1,8 миллиарда евро.