Враг совершил атаку на гражданские объекты Харьковской области. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко.
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Враг ударил по Харьковской области
По трем населенным пунктам в области захватчики нанесли удары авиацией, управляемыми авиабомбами. Силы обороны отбили пять штурмов врага на Купянском направлении.
Кроме того, россияне били по населенным пунктам Харьковской области. В частности, в Харьковском районе под ударами была Казачья Лопань и Липцы. В Казачьей Лопани пострадала газовая сеть, в Липцах – частные дома.
Также от ударов пострадал Богодуховский район, где оккупанты атаковали села Александровка и Ивашки. В частности, по Ивашках ударили дважды.
По Ивашках ударили дважды. Это небольшой населенный пункт недалеко от границы. Там пострадали частные дома. К сожалению, это постоянная мишень российской оккупационной армии. Кроме того, многоквартирные дома. Также пострадала определенная гражданская инфраструктура, электро и газосеть сеть,
– отметила Черненко.
По Змиевскому району враг ударил беспилотниками. По разным данным, было от пяти до семи ударов. Пострадало село Короповое. Известно, что в населенном пункте спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей.
Полиции удалось собрать обломки. По предварительным данным, это были дроны "Герань-2" (Shahed-136).
В селе Короповое пострадал 47-летний охранник. Он получил ожоги рук.
Кроме того, было два удара по Волчанску. Там сгорел частный дом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, потому что, в частности, люди выехали заранее.
Атака на Харьковскую область: последнее
- В ночь на 9 февраля российские захватчики выпустили именно ударные дроны в направлении Харьковской области. По словам председателя ОВА Олега Синегубова, после полуночи оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской общины.
- Вспыхнули пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей. Спасатели ликвидировали их. В селе Короповое Змиевской громады площадь пожара на территории ресторанного комплекса составляла около 300 квадратных метров.
- В результате обстрела пострадал гражданский мужчина-охранник. Медики оказали ему соответствующую помощь на месте.