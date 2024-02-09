Ворог здійснив атаку на цивільні об’єкти Харківської області. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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Ворог вдарив по Харківщині

По трьох населених пунктах в області загарбники завдали ударів авіацією, керованими авіабомбами. Сили оборони відбили п'ять штурмів ворога на Куп'янському напрямку.

Окрім того, росіяни били по населених пунктах Харківської області. Зокрема, у Харківському районі під ударами була Козача Лопань та Липці. У Козачій Лопані постраждала газова мережа, у Липцях – приватні будинки.

Також від ударів постраждав Богодухівський район, де окупанти атакували села Олександрівка та Івашки. Зокрема, по Івашках вдарили двічі.

По Івашках вдарили двічі. Це невеликий населений пункт неподалік кордону. Там постраждали приватні будинки. На жаль, це постійна мішень російської окупаційної армії. Окрім того, багатоквартирні будинки. Також постраждала певна цивільна інфраструктура, електро та газомережа мережа,

– зауважила Черненко.

По Зміївському районі ворог вдарив безпілотниками. За різними даними, було від п'яти до семи ударів. Постраждало село Коропове. Відомо, що у населеному пункті рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей.

Поліції вдалося зібрати уламки. За попередніми даними, це були дрони "Герань-2" (Shahed-136).

У селі Коропове постраждав 47-річний охоронець. Він отримав опіки рук.

Крім того, було два удари по Вовчанську. Там згорів приватний будинок. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, тому що, зокрема, люди виїхали заздалегідь.

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