Інвестиції замовлення сягнуть 3,45 млрд норвезьких крон – понад 300 мільйонів євро. Про це норвезький уряд повідомив 9 лютого.

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Норвегія надасть Україні більше ЗРК NASAMS

Скільки обладнання із нового замовлення може надійти в Україну – не уточнюється. Міністр оборони Бйорн Арільд Грам зазначив, що Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури.

Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Це робиться на додаток до закупки обладнання, яке вже було передано Україні,

– мовиться у повідомленні.

Бйорн Арільд Грам також зазначив, що російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України.

При цьому він занепокоєний тим, щоб Норвегія якнайшвидше придбала засоби ППО для власної оборони.

Фінляндія теж надасть Україні допомогу

Цього ж дня стало відомо, що Фінляндія теж надасть Україні новий пакет військової допомоги. В уряді країни зазначили, що пакет буде вартувати 190 мільйонів євро.

Однак що саме передасть країна та коли це трапиться – не кажуть з міркувань безпеки.

Варто зазначити, що це вже 22-ий пакет оборонної допомоги для України. Загалом Фінляндія вже надала оборонної допомоги нашій країні на 1,8 мільярда євро.