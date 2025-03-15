Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle. Дипломаты считают, что об обеспечении Украины оружием нельзя забывать, даже если боевые действия остановятся.

Смотрите также "Здесь было больше бравады": Зеленский прокомментировал высказывания Путина о перемирии

ЕС не будет прекращать военную помощь Украине

Накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам 14 марта в Европейском Союзе высказались относительно поддержки Украины во время перемирия. Даже если агрессор потребует остановить поставки оружия, Европа, вероятно, продолжать это делать.

Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в более сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать лучший для себя момент для переговоров,

– сказал один европейский дипломат.

Другой чиновник также поддержал это мнение и отметил, что за время приостановления боевых действий Украину нужно сделать "стальным дикобразом". ЕС будет стремиться усилить Киев положение на переговорах и не дать россиянам "второго шанса" для нападения.

Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий,

– отметил представитель ЕС.

Уже на заседании Совета ЕС по иностранным делам, что пройдет 17 марта, дипломаты более подробно обсудят прекращение огня. С помощью видеосвязи к заседанию присоединится глава МИД Украины Андрей Сибига.

В Брюсселе объяснили, что оборона Украины связана с безопасностью Евросоюза, поэтому обсуждать такие вопросы крайне важно.

Новый пакет помощи для Украины от ЕС от ЕС

Кроме этого на следующей неделе страны ЕС могут провести дискуссии по плану верховной представительницы по иностранным делам Каи Каллас. Она предлагает предоставить Украине еще один пакет военной помощи на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. Он будет содержать артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны и ракеты к ним, а также обучение и снаряжение украинских бригад.

Однако даже в случае согласования членами ЕС нового пакета помощи остаются вопросы по его предоставлению, в частности о суммах, сроки и распределение нагрузки между странами.