Россия продолжает говорить одно, а делать другое. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского на встрече с журналистами.

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Зеленский прокомментировал слова Путина о готовности к перемирию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова Путина о готовности к перемирию с Украиной являются не более, чем "бравадой".

Мне кажется, в реакции, которую мы вчера увидели от Путина, было больше бравады... Россияне говорят, например, "мы за прекращение огня, но...", и вот здесь после "но" они начинают предлагать различные детали, чтобы отсрочить процесс,

– объяснил президент.

Он отметил, что фактически Россия и дальше "выступает за мир", но только не своих условиях.

Зеленский сравнил эту ситуацию с довоенной риторикой России, когда та так же говорила, что не собирается никого оккупировать, но требует от Украины соблюдения Минских соглашений. На самом же деле соглашения Россию не интересовали.

Напомним, Зеленский положительно оценил переговоры в Саудовской Аравии. Зеленский убежден, что надо сохранить состав обеих переговорных команд, поскольку представители этих команд нашли общий язык между собой.