После дипломатического триумфа в Джидде важно решить вопрос ceasefire (прекращение огня). С этого все должно начаться, но это сложный вопрос. Как и вопрос оккупированных территорий, о котором тоже говорили в Саудовской Аравии.

Смотрите также Пришло время для "плана Б": как Трамп отреагирует на требования Путина о 30-дневном перемирии

Что Украина хочет сделать после переговоров в Джидде

Зеленский убежден, что надо сохранить состав обеих переговорных команд. Поскольку представители этих команд нашли общий язык между собой, следует сохранить этот диалог.

Встреча действительно была очень позитивная. Считаю, это лучшая встреча за несколько месяцев, которая была между нашими командами. Или лучший тон общения. И это была абсолютно конструктивная беседа, с уважением. Это была встреча стратегических партнеров. Я хотел бы продолжения в том же направлении,

– сказал президент.

А дальше надо дожать Москву и все же дойти до прекращения огня. Для этого Киев уже сделал первый шаг, так что дело за россиянами.

"Вторую сторону надо заставить пойти на прекращение огня. Президент Трамп говорит о том, что он считает главным ceasefire для окончания войны. Он это декларирует. Очень много людей погибло. Он хочет прекратить гибель людей. Сегодня это зависит от его давления и от желания Путина. Мы свое желание уже продемонстрировали", – объяснил Зеленский.

Как сообщил Андрей Сибига, Украина формирует команду, которая будет контролировать потенциальное 30-дневное перемирие.