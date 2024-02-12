О главных событиях дня по состоянию на 12 февраля, ситуацию на фронте, последствия обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

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06:40, 12 февраля

Обстрелы Сумщины

За сутки россияне совершили 26 обстрелов Сумской области, на одну из общин сбросили 12 мин. Об этом сообщила военная администрация Сумской области.

  • Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалигинская громады.
  • По Новослободской громаде враг бил из артиллерии (11 взрывов), РСЗО (10 взрывов). Также был обстрел FPV-дроном (2 взрыва).
  • По Хотинской громаде осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов) и сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва).
06:35, 12 февраля

Россия атаковала дронами и ракетами

Ночью Россия запустила 17 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарск – Россия, управляемую авиационную ракету Х-59 (с временно оккупированной территории Запорожской области) и зенитные управляемые ракеты С-300 (из Белгородской области).

ПВО уничтожила 14 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

06:24, 12 февраля

Какие средства еще нужны для защиты украинского неба

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что россияне совершенствуют тактику применения "Шахедов", а также материальную часть. а потому прежде всего нам нужно усилить нашу противовоздушную оборону: это мобильные ЗРК, которые могут переместиться, очень быстро из одной точки в другую",

06:20, 12 февраля

Россияне начали нетипично использовать "Калибры"

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне пока ограничены в ресурсе использования "Калибров", ведь возобновиться им очень сложно. По ее словам, последние атаки свидетельствуют об их нетипичном использовании.

Так, 2 января и во время крайней массированной атаки россияне запускали по три "Калибра", это достаточно нетипичный шаг. Ведь это нечетное число ракет. По словам Гуменюк, во время первой атаки, скорее всего, использовали надводный ракетоноситель.

А вот во время второй, вероятно, подводный. Причем последний не находился на боевом дежурстве.

06:11, 12 февраля

В Германии убили украинского баскетболиста

06:05, 12 февраля

В Финляндии избрали нового президента

В Финляндии во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Стубб. Известно, что перед выборами он обещал занять жесткую позицию в отношении Кремля.