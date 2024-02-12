06:20, 12 лютого

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни наразі обмежені у ресурсі використання "Калібрів", адже поновитися їм дуже складно. За її словами, останні атаки свідчать про їх нетипове використання.

Так, 2 січня та під час крайньої масованої атаки росіяни запускали по три "Калібри", це досить нетиповий крок. Адже це непарне число ракет. За словами Гуменюк, під час першої атаки, швидше за все, використовували надводний ракетоносій.

А от під час другої, ймовірно, підводний. Причому останній не перебував на бойовому чергуванні.