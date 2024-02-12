З 24 лютого 2024 року вороги втратили в Україні вже 395 990 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх важко під час інтенсивних боїв.
Дивіться також Більше часу для залякувань: ворог проводитиме "вибори" на окупованих територіях аж 3 тижні
Що відомо про втрати ворога
- танків – 6416 (+10);
- бойових броньованих машин – 11977 (+21);
- артилерійських систем – 9481 (+6);
- РСЗВ – 981 (+0);
- засоби ППО – 666 (+0);
- літаків – 332 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45);
- крилаті ракети – 1882 (+1);
- кораблі /катери – 24 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7);
- спеціальна техніка – 1514 (+1).
Втрати ворога станом на 12 лютого 2024 року
Ворогам було "гаряче" в Токмаку
- Вдосвіта 9 лютого окупантам двічі потужно прилетіло в тимчасово окупованому місті Токмак на Запоріжжі.
- Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що російським загарбникам прилетіло по скупченню техніки та особового складу.
- Окрім того, посадовець розповів, що на тимчасово окупованій території Запорізької області постійні проблеми з водою та світлом. Адже після підриву Каховської ГЕС окупанти так і не змогли забезпечити водою Бердянськ, Приморськ, Приазовське, Якимівку. Також багато українських спеціалістів виїхали й немає кому відновлювати електропостачання в регіоні.