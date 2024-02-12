З 24 лютого 2024 року вороги втратили в Україні вже 395 990 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх важко під час інтенсивних боїв.

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Що відомо про втрати ворога

танків – 6416 (+10);

бойових броньованих машин – 11977 (+21);

артилерійських систем – 9481 (+6);

РСЗВ – 981 (+0);

засоби ППО – 666 (+0);

літаків – 332 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45);

крилаті ракети – 1882 (+1);

кораблі /катери – 24 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7);

спеціальна техніка – 1514 (+1).



Втрати ворога станом на 12 лютого 2024 року

Ворогам було "гаряче" в Токмаку