Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він підкреслив, що ліквідація ворога на тимчасово окупованих територіях продовжується майже щодня.

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"Вчора в Токмаку о шостій ранку було два прильоти. Там, де ворог організував своє скупчення техніки, скупчення особового складу. Ліквідація ворогів продовжується", – заявив він.

Проблеми на окупованих територіях

Іван Федоров зазначив, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області постійні перебої зі світлом та водопостачанням. Ворог на сьогодні не відновив водопостачання, до прикладу, у Бердянську, Приморську, Приазовському, Якимівці. Така ситуація виникла після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.

Також є постійні перебої з електропостачанням, тому що величезна кількість спеціалістів виїхала з тимчасово окупованих територій. Окупанти не здатні завести туди таку кількість досвідчених кадрів.

Тому сьогодні тимчасово окуповані території – це, звичайно, території з нестабільним комунальним господарством, нестабільним наданням комунальних послуг і постійною ліквідацією ворога, яка продовжується майже щодня,

– пояснив посадовець.

Цивільним українцям складно жити на тимчасово окупованих територіях. Мешканці живуть у страху, що загарбники можуть викрасти людину, забрати в полон, засудити. Часто люди зникають безвісти.

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