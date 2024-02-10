Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він підкреслив, що ліквідація ворога на тимчасово окупованих територіях продовжується майже щодня.
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"Вчора в Токмаку о шостій ранку було два прильоти. Там, де ворог організував своє скупчення техніки, скупчення особового складу. Ліквідація ворогів продовжується", – заявив він.
Проблеми на окупованих територіях
Іван Федоров зазначив, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області постійні перебої зі світлом та водопостачанням. Ворог на сьогодні не відновив водопостачання, до прикладу, у Бердянську, Приморську, Приазовському, Якимівці. Така ситуація виникла після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.
Також є постійні перебої з електропостачанням, тому що величезна кількість спеціалістів виїхала з тимчасово окупованих територій. Окупанти не здатні завести туди таку кількість досвідчених кадрів.
Тому сьогодні тимчасово окуповані території – це, звичайно, території з нестабільним комунальним господарством, нестабільним наданням комунальних послуг і постійною ліквідацією ворога, яка продовжується майже щодня,
– пояснив посадовець.
Цивільним українцям складно жити на тимчасово окупованих територіях. Мешканці живуть у страху, що загарбники можуть викрасти людину, забрати в полон, засудити. Часто люди зникають безвісти.
Запорізька область: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
- 9 лютого у Держприкордонслужбі заявили, що відбили на Запорізькому напрямку ворожу масовану атаку дронами. Адже у такий спосіб окупанти намагались атакувати позиції українських захисників. Загарбники вдарили по наших військових не менш ніж десяти дронами. Наші військові успішно відпрацювали по ворогу.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що на Запорізькій атомній електростанції закінчується термін експлуатації ядерного палива. Це робить ситуацію з безпекою на станції "крихкою".