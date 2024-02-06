Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час брифінгу. Він окреслив основні проблеми станом на сьогодні.
Дивіться також На ЗАЕС нова загроза ядерній безпеці: в Енергоатомі та МАГАТЕ зробили тривожні заяви
За його словами, передусім – це закінчення терміну експлуатації ядерного пального в реакторах, а також скорочення технічного персоналу станції.
Глава МАГАТЕ додав, що буде домовлятися з Росією про детальну оцінку стану палива.
"Це питання буде на першому місці в моїх дискусіях із чинним керівництвом станції та з керівництвом у Москві. Ми наполягатимемо на проведенні з нашого боку максимально глибокої оцінки стану палива в енергоблоках", – зазначив Гроссі.
Зеленський зустрівся з Гроссі
Напередодні візиту генерального директора МАГАТЕ на ЗАЕС у Києві сьогодні, 6 лютого, відбулась зустріч Рафаеля Гроссі з Володимиром Зеленським, де вони обговорили актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС і ризики, які несе її окупація російськими військами.
Президент наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.
Зеленський також подякував Гроссі за підтримку української Формули миру з боку агентства та практичні кроки з імплементації її першого пункту "Радіаційна та ядерна безпека".
Актуально про ситуацію на ЗАЕС
- 19 січня у МАГАТЕ заявили, що російська армія знову замінувала Запорізьку АЕС.
- Також повідомлялося, що окупанти не надають МАГАТЕ доступу до реакторних залів трьох блоків Запорізької АЕС.