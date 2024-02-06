Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час брифінгу. Він окреслив основні проблеми станом на сьогодні.

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За його словами, передусім – це закінчення терміну експлуатації ядерного пального в реакторах, а також скорочення технічного персоналу станції.

Глава МАГАТЕ додав, що буде домовлятися з Росією про детальну оцінку стану палива.

"Це питання буде на першому місці в моїх дискусіях із чинним керівництвом станції та з керівництвом у Москві. Ми наполягатимемо на проведенні з нашого боку максимально глибокої оцінки стану палива в енергоблоках", – зазначив Гроссі.

Зеленський зустрівся з Гроссі

Напередодні візиту генерального директора МАГАТЕ на ЗАЕС у Києві сьогодні, 6 лютого, відбулась зустріч Рафаеля Гроссі з Володимиром Зеленським, де вони обговорили актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС і ризики, які несе її окупація російськими військами.

Президент наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Зеленський також подякував Гроссі за підтримку української Формули миру з боку агентства та практичні кроки з імплементації її першого пункту "Радіаційна та ядерна безпека".

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