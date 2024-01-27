Це стосується всіх шести реакторів ЗАЕС, розповів голова правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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Подальше використання цього палива порушує умови технічних специфікацій, які були встановлені з урахуванням норм безпеки, що своєю чергою може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, радіаційної аварії.

Спроби загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодних зупинок" у "гарячі" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто одночасно і вимог українського, і міжнародного законодавства,

– наголосив Котін.

"Ситуація крихка": на ЗАЕС прибуде гендиректор МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі теж заявив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС продовжує залишатися вкрай крихкою, ідеться на сайті МАГАТЕ.

"З середини 2022 року зупинено шість реакторів станції – п'ять із них у режимі холодної зупинки та один – у режимі гарячої зупинки. Але потенційна небезпека великої ядерної аварії залишається дуже реальною", – сказав Гроссі.

За його словами, зменшення кількості кваліфікованого та навченого персоналу та складний ланцюжок постачання негативно вплинули на технічне обслуговування, яке має важливе значення для підтримки безпеки ЗАЕС.

Також, за його словами, було вже вісім випадків, коли ЗАЕС повністю втрачала електроенергію за межами майданчика, тому доводилося покладатися на аварійні дизель-генератори, останню лінію захисту від ядерної аварії, щоб забезпечити суттєве охолодження реактора та відпрацьованого палива.

Гроссі заявив, що найближчим часом відвідає Запорізьку АЕС у рамках нової ротації експертів агентства. Крім того, планується його візит до Києва і Москви.

Важливо! ЗАЕС найбільша атомна електростанція в Європі. Російські окупаційні війська вдерлись і захопили її у березні 2022 року. Співробітники зазнавали допитів і тортур. Наразі ті працівники, які залишились там досі перебувають під тиском.

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