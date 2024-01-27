Это касается всех шести реакторов ЗАЭС, рассказал председатель правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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Дальнейшее использование этого топлива нарушает условия технических спецификаций, которые были установлены с учетом норм безопасности, что в свою очередь может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, радиационной аварии.

Попытки захватчиков попеременно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодных остановок" в "горячие" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского, и международного законодательства,

– подчеркнул Котин.

"Ситуация хрупкая": на ЗАЭС прибудет гендиректор МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тоже заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС продолжает оставаться крайне хрупкой, пишут на сайте МАГАТЭ.

"С середины 2022 года остановлено шесть реакторов станции– пять из них в режиме холодной остановки и один– в режиме горячей остановки. Но потенциальная опасность большой ядерной аварии остается очень реальной, – сказал Гросси.

По его словам, уменьшение количества квалифицированного и обученного персонала и сложная цепочка снабжения негативно повлияли на техническое обслуживание, которое имеет важное значение для обеспечения безопасности ЗАЭС.

Также, по его словам, было уже восемь случаев, когда ЗАЭС полностью теряла электроэнергию за пределами площадки, поэтому приходилось полагаться на аварийные дизель-генераторы, последнюю линию защиты от ядерной аварии, чтобы обеспечить существенное охлаждение реактора и отработанного топлива.

Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Запорожскую АЭС в рамках новой ротации экспертов агентства. Кроме того, планируется его визит в Киев и Москву.

Важно ! ЗАЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские оккупационные войска ворвались и захватили его в марте 2022 года. Сотрудники подвергались допросам и пыткам. Пока те работники, оставшиеся там до сих пор находятся под давлением.

Ситуация на ЗАЭС: главное