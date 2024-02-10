Тільки за останню добу вороги залишили на полі бою 980 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 394 270 солдатів.

Дивіться також Дебош у бліндажі: як п'яний російський військовий розстріляв своїх командирів, – документи

Які втрати ворогів у техніці

танків / tanks ‒ 6394 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 11942 (+21) од,

артилерійських систем / artillery systems – 9459 (+24) од,

РСЗВ / MLRS – 981 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 666 (+0) од,

літаків / aircraft – 332 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7235 (+26),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1881 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 24 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12579 (+28) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 1512 (+3)



Втрати ворога станом на 10 лютого 2024 року