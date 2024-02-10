Тільки за останню добу вороги залишили на полі бою 980 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 394 270 солдатів.
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Які втрати ворогів у техніці
- танків / tanks ‒ 6394 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11942 (+21) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 9459 (+24) од,
- РСЗВ / MLRS – 981 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 666 (+0) од,
- літаків / aircraft – 332 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7235 (+26),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1881 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12579 (+28) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1512 (+3)
Втрати ворога станом на 10 лютого 2024 року