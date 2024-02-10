Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що відбувається на Сході. За його словами, ситуацію серйозно ускладнюють несприятливі погодні умови.

До вашої уваги Згортання західної допомоги ЗСУ може дозволити росіянам просунутися аж до Заходу України, – ISW

"Якщо говорити глобально по Східному напрямку, то ворог дійсно посилює свою присутність. Він обрав тактику пошуку слабких місць і пробує проривати лінію оборони", – зазначив Назаренко.

Росіяни застосовують велику кількість живої сили, артилерії, бронетехніки й авіації – усього, що можуть. Вони закидують боєприпасами не конкретні об'єкти, а цілі площі. Однак ворогу не вдається перехопити ініціативу, бо на всіх ділянках фронту він дістає відсіч від Сил оборони й зазнає втрат.

Як військові реагують на звільнення Залужного

Ввечері 8 лютого стало відомо про кадрові зміни в командуванні ЗСУ. Президент звільнив Валерія Залужного, а на його місце призначив Олександра Сирського.

Українські бійці цінують здобутки колишнього головнокомандувача ЗСУ й вдячні йому за плідну службу. Зокрема, погоджуються з його званням Героя, яке вважають справедливим.

"Очевидно, це заслужена нагорода, це визнано відповідним указом Верховного Головнокомандувача", – констатував Назаренко.

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