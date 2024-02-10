Только за последние сутки враги оставили на поле боя ... единиц личного состава.
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Какие потери врагов в технике
Оккупанты не оставляют попыток захватить Украину. Однако единственное их стабильное и ежедневное "достижение" - это огромные потери личного состава и техники.
Только за последние сутки враги оставили на поле боя ... единиц личного состава.
Смотрите также Дебош в блиндаже: как пьяный российский военный расстрелял своих командиров, – документы