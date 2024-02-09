Прикордонники розповіли, що російські окупанти вдарили по наших військових не менш ніж десяти дронами. Наші військові успішно відпрацювали по ворогу.

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Що відомо про успішну роботу прикордонників на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку росіяни намагалися атакувати позиції українських військових… Прикордонники відбили масовану атаку дронами,

– розповіли в Держприкордонслужбі.

Так, наші прикордонники знищили 10 ворожих безпілотників з допомогою антидронових рушниць:

7 – розірвало на шматки,

1 – "сів" на дереві,

ще 2 – "посадили" зі смертоносним вантажем "на борту".



Прикордонники збили ворожі дрони / Фото Держприкордонслужби

Ворог атакував Україну: коротко