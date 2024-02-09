Прикордонники розповіли, що російські окупанти вдарили по наших військових не менш ніж десяти дронами. Наші військові успішно відпрацювали по ворогу.
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Що відомо про успішну роботу прикордонників на Запоріжжі
На Запорізькому напрямку росіяни намагалися атакувати позиції українських військових… Прикордонники відбили масовану атаку дронами,
– розповіли в Держприкордонслужбі.
Так, наші прикордонники знищили 10 ворожих безпілотників з допомогою антидронових рушниць:
- 7 – розірвало на шматки,
- 1 – "сів" на дереві,
- ще 2 – "посадили" зі смертоносним вантажем "на борту".
Прикордонники збили ворожі дрони / Фото Держприкордонслужби
Ворог атакував Україну: коротко
- Окупанти вночі проти 9 лютого атакували Південь та Схід України дронами-камікадзе. Вороги запустили 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та з Курської області.
- Наші військові збили 10 "Шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
- На жаль, влучання є у Зміївській громаді на Харківщині. Там вороги вдарили по цивільній інфраструктурі. Пожежі спалахнули у будівлі готелю, на літньому майданчику ресторану, загорілись 3 легкових автомобілі.
- Також зазнали пошкоджень приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня. Поранений охоронець, якому допомогли на місці.