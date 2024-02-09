Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла деталі атаки. За її словами, атака була "стрімкою".

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Ворог не припиняє тиску на південні регіоні. Продовжує дрновий терор прифронтових територій. Цієї ночі в зоні нашої відповідальності, атака характеризувалась стрімким розвитком подій,

– зазначила Гуменюк.

Коментуючи нічну дронову атаку росіян, Гуменюк заявила, що робота сил ППО України була "дуже напруженою". За її словами, удар був зосереджений у напрямку Херсонщини, де знищено 4 БПЛА і на Миколаївщині.

"На жаль, влучань не вдалося уникнути, проте результат досить переконливий", – зазначила вона.

Речниця повідомила, що на місці влучання спалахнула пожежа, водночас інформації про постраждалих не було.

"Сам факт того, що ворог продовжує тероризувати Херсонщину, Миколаївщину, говорить про те, що справи на лінії бойового зіткнення не такі, як вони сподівались.

Збиті цілі

В Миколаївській ОВА повідомили, що уночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Шахед-136/131".