Пресс-секретарь ОК “Юг” Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала детали атаки. По ее словам, атака была "стремительной".
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Враг не прекращает давления на южные регионы. Продолжает дневной террор прифронтовых территорий. Этой ночью в зоне нашей ответственности, атака характеризовалась стремительным развитием событий,
– отметила Гуменюк.
Комментируя ночную дроновую атаку россиян, Гуменюк заявила, что работа сил ПВО Украины была "очень напряженной". По ее словам, удар был сосредоточен в направлении Херсонщины, где уничтожено 4 БПЛА и на Николаевщине.
"К сожалению, попаданий не удалось избежать, однако результат достаточно убедительный", – отметила она.
Пресс-секретарь сообщила, что на месте попадания вспыхнул пожар, одновременно информации о пострадавших не было.
"Сам факт того, что враг продолжает терроризировать Херсонщину, Николаевщину, говорит о том, что дела на линии боевого соприкосновения не такие, как они надеялись.
Сбитые цели
В Николаевской ОВА сообщили, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Шахед-136/131".