Враг направил их на Юг и Восток. Там ночью раздавались взрывы.

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Как ночью отработала ПВО

В ночь на 9 февраля 2024 года Россия атаковала Украину 16 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Традиционно оккупанты запускали их с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Курской области.

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.



Силы и средства ПВО сбили 10 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

На Харьковщине значительные разрушения после атаки

К сожалению, не обошлось без попаданий. В частности, во время ночной атаки пострадала Змиевская община на Харьковщине.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что пострадала исключительно гражданская инфраструктура. Чудом никто не погиб, однако есть пострадавший – мужчина получил помощь медиков на месте и отказался от госпитализации.

Спасатели ликвидировали пожары в здании отеля, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей. В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса, столовая,

– сообщил Синегубов.

По предварительным данным, россияне атаковали Змиевскую общину по меньшей мере 5 "Шахедами".