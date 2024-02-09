Пограничники рассказали, что российские оккупанты ударили по нашим военным не менее чем десятью дронами. Наши военные успешно отработали по врагу.

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Что известно об успешной работе пограничников в Запорожье

На Запорожском направлении россияне пытались атаковать позиции украинских военных... Пограничники отбили массированную атаку дронами,

– рассказали в Госпогранслужбе.

Так, наши пограничники уничтожили 10 вражеских беспилотников с помощью антидронових ружей:

7 – разорвало на куски,

1 – "сел" на дереве,

еще 2 – "посадили" со смертоносным грузом "на борту".



Пограничники сбили вражеские дроны / Фото Госпогранслужбы

Враг атаковал Украину: коротко