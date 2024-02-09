Пограничники рассказали, что российские оккупанты ударили по нашим военным не менее чем десятью дронами. Наши военные успешно отработали по врагу.
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Что известно об успешной работе пограничников в Запорожье
На Запорожском направлении россияне пытались атаковать позиции украинских военных... Пограничники отбили массированную атаку дронами,
– рассказали в Госпогранслужбе.
Так, наши пограничники уничтожили 10 вражеских беспилотников с помощью антидронових ружей:
- 7 – разорвало на куски,
- 1 – "сел" на дереве,
- еще 2 – "посадили" со смертоносным грузом "на борту".
Пограничники сбили вражеские дроны / Фото Госпогранслужбы
Враг атаковал Украину: коротко
- Оккупанты в ночь на 9 февраля атаковали Юг и Восток Украины дронами-камикадзе. Враги запустили 16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Курской области.
- Наши военные сбили 10 "Шахедов" в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
- К сожалению, попадания есть в Змиевской общине на Харьковщине. Там враги ударили по гражданской инфраструктуре. Пожары вспыхнули в здании отеля, на летней площадке ресторана, загорелись 3 легковых автомобиля.
- Также получили повреждения частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса, столовая. Ранен охранник, которому помогли на месте.