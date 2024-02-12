Про це 24 Каналу заявив депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук, зауваживши, що це триватиме з 17 лютого по 7 березня. Він додав, що росіяни будуть агітувати.

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"Квартирний обхід" буде з агітацією, промиванням мізків людям про цю "надважливість", що "треба йти голосувати, обирати". Дедлайн – до 8 березня. Бо у них свято, треба напитись, відсвяткувати це, бо до "виборів" залишається мало", – розповів Кирильчук.

Колаборантам не довіряють

Тим часом усе менше росіян починає довіряти колаборантам, які під час тимчасової окупації пішли на співпрацю. Ворог обходитиме квартири у супроводі росгвардії.

Усе більше й більше їх починають перевіряти, витискати. І все фільтрують, який тільки можна трафік і всіх людей, яких вони там окупували й намагаються, зокрема, використовувати,

– наголосив депутат Запорізької міської ради.

Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях