Про це 24 Каналу заявив депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук, зауваживши, що це триватиме з 17 лютого по 7 березня. Він додав, що росіяни будуть агітувати.
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"Квартирний обхід" буде з агітацією, промиванням мізків людям про цю "надважливість", що "треба йти голосувати, обирати". Дедлайн – до 8 березня. Бо у них свято, треба напитись, відсвяткувати це, бо до "виборів" залишається мало", – розповів Кирильчук.
Колаборантам не довіряють
Тим часом усе менше росіян починає довіряти колаборантам, які під час тимчасової окупації пішли на співпрацю. Ворог обходитиме квартири у супроводі росгвардії.
Усе більше й більше їх починають перевіряти, витискати. І все фільтрують, який тільки можна трафік і всіх людей, яких вони там окупували й намагаються, зокрема, використовувати,
– наголосив депутат Запорізької міської ради.
Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях
- У березні в країні-агресорці обиратимуть президента. Російська центральна виборча комісія заявила, що за президента Росії "голосуватимуть" і на тимчасово окупованих територіях України.
- На це відреагували в МЗС України. Там заявили, що це грубо порушує Конституцію України. А ще – норми та принципи міжнародного права. Також там закликали накласти нові санкції та не надсилати своїх громадян як спостерігачів на псевдовибори.
- Українці, які залишилися в окупації, не хочуть брати участь у так званих "виборах". Це стало для росіян проблемою.
- У британській розвідці вважають, що так Владімір Путін хоче створити враження "легітимності" вторгнення на територію України.