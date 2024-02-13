Вооруженные Силы продолжают удерживать плацдарм на этой территории. По возможности бойцы проводят мероприятия по его расширению.
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Флаг в Крынках
Воины Вооруженных Сил, которые проводят операцию на левом берегу Херсонской области, поделились эксклюзивным видео. Бойцам 35 ОБрМП удалось поднять государственный флаг на водонапорной башне в Крынках и в очередной раз напомнить оккупантам, что Херсонская область – это Украина.
Украинский флаг развевается в Крынках: смотрите видео
Как отмечают в DeepState, враг продолжает бить по логистике и применить КАБы по самим Крынкам. Российский генерал Теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, однако, как показало время – у него ничего не получается. Бои продолжаются.
Ситуация на левом берегу
- Операция на левом берегу началась еще летом 2023 года. Еще тогда российские пропагандисты писали, что там большая группировка, однако ее быстро ликвидируют. Однако на самом деле плацдарм удерживало несколько бойцов – и, как видим, довольно успешно.
- Украинские защитники не прекращают работу по расширению плацдарма на левом берегу Днепра. Оккупанты не оставляют попыток отбить позиции, однако штурмы проходят без поддержки бронетехники, что несет за собой потери. Россияне теряют 70% группы, которая выходит на штурм в составе 10 – 15 человек.
- Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк также прокомментировала поднятие флага в Крынках. Она отметила, что это было обозначением того, что никто нас оттуда не выбил, несмотря на громкие заявления российских пабликов. Кроме этого, это дало знать гражданам, что ВСУ продолжают работу.