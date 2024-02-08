Об этом 24 Каналу отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Это мощный сигнал.

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"Действительно поднятие флага было обозначением того, что никто нас оттуда не выбил, несмотря на громкие заявления российских пабликов. Также это мощный сигнал для местного населения, что мы продолжаем бороться за плацдармы в более широком смысле для того, чтобы закрепиться крепче и иметь возможность продвигаться дальше", – отметила она.

Что происходит на левом берегу Днепра

Наталья Гуменюк отметила, что нашу оборону усложняют территории. За спинами украинских защитников – река Днепр, а за россиянами – суша, где они успели построить значительные оборонительные сооружения. Но даже при этих условиях враг ограничен в использовании бронетехники во время проведения штурма.

"Можем засвидетельствовать, что классическая тактика проведения подобных штурмовых действий предусматривает поддержку сухопутных подразделений с помощью бронетехники. Но теряя ее в невероятных количествах на первых штурмах, военное командование группировки "Днепр", которое находится на левом берегу с российской стороны, прекратили использование бронетехники. Итак, они верят в Силы обороны, что когда мы подтянем туда свою бронетехнику, врагу также будет она нужна для достойного противодействия", – объяснила пресс-секретарь.

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