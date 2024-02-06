Для этого российские оккупанты временами усиливают обстрелы на Очаковском и Куцурубском направлениях, сказала 24 Каналу пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Однако украинское командование все видит и вычисляет.
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"Пока Кинбурнская коса у врага, пока она оккупирована – и это для меня лично очень болезненное направление", – отметила Гуменюк.
Россиянам тревожно на Кинбурнской косе
Оккупанты чувствуют опасность на Кинбурнской косе, в частности в Николаевской ее части. Кроме того, они начали отказываться от артиллерии, применяя вместо нее FPV-дроны.
Поэтому пытаются запускать дроны уже из Херсонской части Кинбурнской косы, ближе к материковой части временно оккупированной области, чтобы обезопасить свои подразделения. То есть, здесь тоже наблюдается нервозность в распределении сил и средств,
– констатировала Гуменюк.
Когда отправляют на Кинбурнскую косу, россияне понимают, что это билет в один конец. Им сразу прилетает в ответ, поэтому фактически эта позиция больше не функционирует.
Что происходит на левобережье Херсонщины: последние новости
- С лета 2023 года украинские военные удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Большую роль в этой уникальной операции сыграли пограничники.
- В то же время враг не оставляет попыток вытеснить защитников из левого берега. В течение суток может быть около 10–15 штурмов, но Силы обороны их все отбивают.
- К слову, российские командиры не позволяют применять бронетехнику. Оккупанты идут пешими группами и погибают в стрелковых боях.