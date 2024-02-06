Для этого российские оккупанты временами усиливают обстрелы на Очаковском и Куцурубском направлениях, сказала 24 Каналу пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Однако украинское командование все видит и вычисляет.

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"Пока Кинбурнская коса у врага, пока она оккупирована – и это для меня лично очень болезненное направление", – отметила Гуменюк.

Обратите внимание! Особенность географии этого участка фронта заключается в том, что на нем пересекаются Николаевская и Херсонская области.

Россиянам тревожно на Кинбурнской косе

Оккупанты чувствуют опасность на Кинбурнской косе, в частности в Николаевской ее части. Кроме того, они начали отказываться от артиллерии, применяя вместо нее FPV-дроны.

Поэтому пытаются запускать дроны уже из Херсонской части Кинбурнской косы, ближе к материковой части временно оккупированной области, чтобы обезопасить свои подразделения. То есть, здесь тоже наблюдается нервозность в распределении сил и средств,

– констатировала Гуменюк.

Когда отправляют на Кинбурнскую косу, россияне понимают, что это билет в один конец. Им сразу прилетает в ответ, поэтому фактически эта позиция больше не функционирует.

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