Для цього російські окупанти часом посилюють обстріли на Очаківському й Куцурубському напрямках, сказала 24 Каналу речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Однак українське командування все бачить і вираховує.
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"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована – і це для мене особисто дуже болючий напрямок", – зазначила Гуменюк.
Росіянам тривожно на Кінбурнській косі
Окупанти відчувають небезпеку на Кінбурнській косі, зокрема в Миколаївській її частині. Крім того, вони почали відмовлятись від артилерії, застосовуючи натомість FPV-дрони.
Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів,
– констатувала Гуменюк.
Коли відправляють на Кінбурнську косу, росіяни розуміють, що це квиток в один кінець. Їм одразу прилітає у відповідь, тож фактично ця позиція більше не функціює.
Що відбувається на лівобережжі Херсонщині: останні новини
- З літа 2023 року українські військові утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Велику роль у цій унікальній операції відіграли прикордонники.
- Водночас ворог не полишає спроб витиснути захисників з лівого берега. Упродовж доби може бути близько 10–15 штурмів, але Сили оборони їх усі відбивають.
- До слова, російські командири не дозволяють застосовувати бронетехніку. Окупанти йдуть пішими групами й гинуть у стрілецьких боях.