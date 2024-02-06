Для цього російські окупанти часом посилюють обстріли на Очаківському й Куцурубському напрямках, сказала 24 Каналу речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Однак українське командування все бачить і вираховує.

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"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована – і це для мене особисто дуже болючий напрямок", – зазначила Гуменюк.

Зверніть увагу! Особливість географії цієї ділянки фронту полягає в тому, що на ній перетинаються Миколаївська й Херсонська області.

Росіянам тривожно на Кінбурнській косі

Окупанти відчувають небезпеку на Кінбурнській косі, зокрема в Миколаївській її частині. Крім того, вони почали відмовлятись від артилерії, застосовуючи натомість FPV-дрони.

Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів,

– констатувала Гуменюк.

Коли відправляють на Кінбурнську косу, росіяни розуміють, що це квиток в один кінець. Їм одразу прилітає у відповідь, тож фактично ця позиція більше не функціює.

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