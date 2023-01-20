Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти також використовують Кінбурнську косу, щоб обстрілювати міжнародні транспортні морські шляхи й Миколаївщина не змогла б приєднатися до зернової угоди.

Зверніть увагу Є загроза і поодиноких ракетних ударів, і масованої атаки, – в ОК "Південь" назвали ознаки

ЗСУ знищують росіян на Кінбурнській косі

Гуменюк наголосила, що окупанти не мають сталого контролю над Кінбурнською косою, але у них є коридор суходолом. Тому росіяни можуть переміщати туди з окупованого лівобережжя свою техніку та особовий склад.

Час від часу росіяни навідуються туди, щоб завдавати ударів по протилежному берегу Дніпровсько-Бузького лиману, намагаючись так тероризувати морські транспортні шляхи та населення Очаківської та Куцурубської громад.

Але, за її словами, наші захисники дають потужну відповідь, зокрема, цієї ночі було знову уражено 6 представників особового складу та 2 одиниці ворожої бронетехніки.

Тому кожного разу, коли вони туди приїжджають, – отримують те, за чим приїхали,

– заявила Гуменюк.

До того ж, зауважила вона, така діяльність загарбників є ще й своєрідним тиском та нагадуванням про те, що Миколаївська область не вся деокупована.

Яке значення для росіян має Кінбурнська коса

Вона зазначила, що окупанти використовують Кінбурнську косу, щоб тероризувати міжнародні транспортні морські шляхи й Миколаївщина не змогла б приєднатися до зернової угоди. А це розвиток країни, підняття економіки, взагалі розширення наших позицій та підтримки серед світової спільноти.

Тому що саме прямування тим шляхом зернових з України сприятиме додатковому розвитку й протидії світовій продовольчій кризі,

– сказала речниця ОК "Південь".

За її словами, ворог намагається тероризувати й переконувати, що з ним треба якось домовлятися. Проте ніхто не має наміру домовлятися з окупантами, а також очікувати від них якихось "жестів доброї волі". До того ж відомо, чого вартий такий жест росіян. Адже на Зміїному він був зроблений під шаленим тиском нашої артилерії.

В ОК Південь розповіли, як ЗСУ знищують окупантів на Кінбурнській косі: дивіться відео

Окупанти намагалися промацувати нашу міцність

Речниця ОК "Південь" заявила, що, намагаючись контрнаступати в районі Гуляйполя й Оріхового, росіяни прагнули розвіяти зосередження наших військ. ЗСУ ж відстежують напрямки, звідки може бути загроза.

Вони таку тактику використовували і під час свого "засідання" на правобережжі, коли відчували, що з нашого боку можуть бути певні активні дії,

– зазначила Гуменюк.

Вона додала, що так окупанти намагалися промацувати нашу міцність, оборону та готовність до активних дій. Тому, ймовірно, росіяни отримали певні дані розвідки й намагалися дезорієнтувати наші підрозділи, аби спровокувати та зімітувати якусь активність на цьому напрямку, щоб відтягнути певні сили з більш східних напрямків.

Більше про Кінбурнську косу