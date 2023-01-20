Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты также используют Кинбурнскую косу, чтобы обстреливать международные транспортные морские пути и Николаевщина не смогла бы присоединиться к зерновому соглашению.
Обратите внимание Есть угроза и единичных ракетных ударов, и массированной атаки, – в ОК "Юг" назвали признаки
ВСУ уничтожают россиян на Кинбурнской косе
Гуменюк подчеркнула, что оккупанты не имеют постоянного контроля над Кинбурнской косой, но у них есть коридор по суше. Поэтому россияне могут перемещать туда с оккупированного левобережья свою технику и личный состав.
Время от времени россияне наведываются туда, чтобы наносить удары по противоположному берегу Днепровско-Бугского лимана, пытаясь таким образом терроризировать морские транспортные пути и население Очаковской и Куцурубской общин.
Но, по ее словам, наши защитники дают мощный ответ, в частности, в эту ночь были снова поражены 6 представителей личного состава и 2 единицы вражеской бронетехники.
Поэтому каждый раз, когда они туда приезжают, получают то, за чем приехали,
– заявила Гуменюк.
К тому же, отметила она, такая деятельность захватчиков является своеобразным давлением и напоминанием о том, что Николаевская область не полностью деоккупирована.
Какое значение для россиян имеет Кинбурнская коса
Она отметила, что оккупанты используют Кинбурнскую косу, чтобы терроризировать международные транспортные морские пути и Николаевщина не смогла бы присоединиться к зерновому соглашению. А это развитие страны, поднятие экономики, вообще расширение наших позиций и поддержка среди мирового сообщества.
Потому что именно следование по этому пути зерновых из Украины будет способствовать дополнительному развитию и противодействию мировому продовольственному кризису,
– сказала спикер ОК "Юг".
По ее словам, враг пытается терроризировать и убеждать, что с ним нужно как-то договариваться. Однако никто не намерен договариваться с оккупантами, а также ожидать от них каких-либо "жестов доброй воли". К тому же известно, чего стоит такой жест россиян. Ведь на Змеином он был сделан под бешеным давлением нашей артиллерии.
В ОК Юг рассказали, как ВСУ уничтожают оккупантов на Кинбурнской косе: смотрите видео
Оккупанты пытались прощупывать нашу прочность
Представитель ОК "Юг" заявила, что, пытаясь контрнаступать в районе Гуляйполя и Орехово, россияне стремились развеять сосредоточение наших войск. ВСУ же отслеживают направления, откуда может быть угроза.
Они такую тактику использовали и во время своего "заседания" на правобережье, когда чувствовали, что с нашей стороны могут быть определенные активные действия,
– отметила Гуменюк.
Она добавила, что таким образом оккупанты пытались прощупывать нашу прочность, оборону и готовность к активным действиям. Поэтому, вероятно, россияне получили определенные данные разведки и пытались дезориентировать наши подразделения, чтобы спровоцировать и симитировать какую-либо активность в этом направлении, чтобы оттянуть определенные силы из более восточных направлений.
Больше о Кинбурнской косе
- ВСУ продолжают принимать меры по деоккупации Кинбурнской косы. Она имеет географическую особенность. В частности, это в большинстве песчаная насыпь, поэтому населенные пункты там – это "места, где врагу более или менее удобно располагаться".
- Украинские защитники продолжают уничтожать врага. 18 января на Кинбурнской косе ВСУ ликвидировали десяток захватчиков и вражескую технику.
- В сети показали спутниковые снимки Кинбурнской косы, сделанные в последний день 2022 года. Там видны последствия атак наших военных по врагу.