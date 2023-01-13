Представитель ОК "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что ВСУ продолжают боевую работу по освобождению Кинбурнской косы. Она сообщила, что работу нашим воинам усложняет плохая погода, а также уверенность в отсутствии гражданских на косе.

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ВСУ постоянно отрабатывают по оккупантам на Кинбурнской косе

Оперативная ситуация состоит в том, что враг время от времени выезжает на позиции, откуда производит обстрелы противоположного берега, но оставаться ему там постоянно мешает наша контрбатарейная работа. И именно поэтому эта работа еще не закончена, поскольку сложные погодные условия,

– отметила Гуменюк.

Она объяснила, что Кинбурнская коса имеет географическую особенность. В частности, это в большинстве песчаная насыпь, поэтому населенные пункты там – это "места, где врагу более или менее удобно располагаться".

Гуменюк заявила, что именно поэтому россияне пытаются использовать эти населённые пункты как места своего базирования.

"Мы все же продолжаем свою работу, и она усложнена тем, что у нас нет абсолютной информации о наличии там мирных жителей, хотя знаем, что оккупанты пытались их вывезти", – сказала спикер ОК "Юг".

По словам Гуменюк, оккупанты не могут постоянно находиться на Кинбурнской косе, ведь украинские бойцы работают по ним в ответ.

И они только могут время от времени подтягивать вооружение для проведения боевой работы и немедленно ротируются на Левобережье, с которым по суше сочетается Кинбурнская коса,

– резюмировала Гуменюк.

Что известно о ситуации на Кинбурнской косе