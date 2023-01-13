Представитель ОК "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что ВСУ продолжают боевую работу по освобождению Кинбурнской косы. Она сообщила, что работу нашим воинам усложняет плохая погода, а также уверенность в отсутствии гражданских на косе.
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ВСУ постоянно отрабатывают по оккупантам на Кинбурнской косе
Оперативная ситуация состоит в том, что враг время от времени выезжает на позиции, откуда производит обстрелы противоположного берега, но оставаться ему там постоянно мешает наша контрбатарейная работа. И именно поэтому эта работа еще не закончена, поскольку сложные погодные условия,
– отметила Гуменюк.
Она объяснила, что Кинбурнская коса имеет географическую особенность. В частности, это в большинстве песчаная насыпь, поэтому населенные пункты там – это "места, где врагу более или менее удобно располагаться".
Гуменюк заявила, что именно поэтому россияне пытаются использовать эти населённые пункты как места своего базирования.
"Мы все же продолжаем свою работу, и она усложнена тем, что у нас нет абсолютной информации о наличии там мирных жителей, хотя знаем, что оккупанты пытались их вывезти", – сказала спикер ОК "Юг".
По словам Гуменюк, оккупанты не могут постоянно находиться на Кинбурнской косе, ведь украинские бойцы работают по ним в ответ.
И они только могут время от времени подтягивать вооружение для проведения боевой работы и немедленно ротируются на Левобережье, с которым по суше сочетается Кинбурнская коса,
– резюмировала Гуменюк.
Что известно о ситуации на Кинбурнской косе
- Кинбурнская коса – это последняя территория Николаевской области, все еще оккупированная россиянами. В результате контрнаступления ВСУ осенью 2022 года было освобождено большинство территории Николаевской и Херсонской областей.
- Наталья Гуменюк ранее заявила, что для деоккупации Кинбурнской косы нужны еще некоторые усилия. Именно поэтому, по ее словам, в ближайшее время следует ожидать освобождения косы от российских захватчиков.
- Чаще всего россияне атакуют наших военных в районе Кинбурнской косы из ракетных систем залпового огня, а также бьют "Шахидами" и артиллерией.
- Наши пограничники рассказали, что на косе расположены подразделения России, а именно донские "казаки". По данным наших бойцов, кроме личного состава, оккупанты имеют бронированную технику, "Тигры", "Уралы".