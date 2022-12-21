Пограничники показали, что происходит на косе по состоянию на 21 декабря. Также они рассказали, из чего оккупанты гатят по нашим военным.

Заметьте Вскоре россиянам придется совершить "жесты доброй воли" в трех направлениях.

Что происходит на Кинбурнской косе

Чаще всего россияне атакуют наших военных в районе Кинбурнской косы из ракетных систем залпового огня, а также избивают "Шахидами" и артиллерией.

Военные рассказали, что в нескольких километрах от Кинбурнской косы оборону держат военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.

Позиции на побережье разрешают получать информацию о действиях русских подразделений, впрочем, из-за близости к косе, пограничники и сами находятся под неизменным огнем оккупантов,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Наши пограничники рассказали, что на косе находятся подразделения России, а именно донские "казаки".

По данным наших бойцов, кроме личного состава, оккупанты имеют бронированную технику, "Тигры", "Уралы".

Что происходит у Кинбурнской косы: смотрите видео

Они укрепляют береговую линию из Лимана, заминировали с моря, ведут наблюдение. Работают по нашему участку, расстояние позволяет до 20 километров, в основном – это "Грады",

– рассказал пограничник.

Он также добавил, что из подлодок и кораблей оккупанты выпускают ракеты Х. Но наше ПВО максимально пытается их сбивать.

Оккупанты страдают от атак ВСУ

Пограничник заверил, что наша артиллерия работает постоянно. В частности, наши военные уничтожили склад боеприпасов врага, а также атаковали их позиции, где они находятся.

Важно Где расположена Кинбурнская коса и почему ее освобождение будет очень важно: показываем на карте

Коротко о Кинбурнской косе