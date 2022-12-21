Пограничники показали, что происходит на косе по состоянию на 21 декабря. Также они рассказали, из чего оккупанты гатят по нашим военным.
Заметьте Вскоре россиянам придется совершить "жесты доброй воли" в трех направлениях.
Что происходит на Кинбурнской косе
Чаще всего россияне атакуют наших военных в районе Кинбурнской косы из ракетных систем залпового огня, а также избивают "Шахидами" и артиллерией.
Военные рассказали, что в нескольких километрах от Кинбурнской косы оборону держат военнослужащие Государственной пограничной службы Украины.
Позиции на побережье разрешают получать информацию о действиях русских подразделений, впрочем, из-за близости к косе, пограничники и сами находятся под неизменным огнем оккупантов,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Наши пограничники рассказали, что на косе находятся подразделения России, а именно донские "казаки".
По данным наших бойцов, кроме личного состава, оккупанты имеют бронированную технику, "Тигры", "Уралы".
Что происходит у Кинбурнской косы: смотрите видео
Они укрепляют береговую линию из Лимана, заминировали с моря, ведут наблюдение. Работают по нашему участку, расстояние позволяет до 20 километров, в основном – это "Грады",
– рассказал пограничник.
Он также добавил, что из подлодок и кораблей оккупанты выпускают ракеты Х. Но наше ПВО максимально пытается их сбивать.
Оккупанты страдают от атак ВСУ
Пограничник заверил, что наша артиллерия работает постоянно. В частности, наши военные уничтожили склад боеприпасов врага, а также атаковали их позиции, где они находятся.
Важно Где расположена Кинбурнская коса и почему ее освобождение будет очень важно: показываем на карте
Коротко о Кинбурнской косе
- 19 декабря появилось видео, как наши военные на Кинбурнской косе уничтожили позицию российских оккупантов.
- Следует заметить, что на Кинбурнской косе "запираются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Контроль над косой позволяет россиянам атаковать портопункт в Очакове и блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в ноябре намекнул, что скоро следует ждать новостей и из Кинбурнской косы. Подробнее об этом читайте за ссылкой.