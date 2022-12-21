Прикордонники показали, що відбувається на косі станом на 21 грудня. Також вони розповіли, з чого окупанти гатять по наших військових.

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Що відбувається на Кінбурнській косі

Найчастіше росіяни атакують наших військових у районі Кінбурнської коси з ракетних систем залпового вогню, а також б'ють "Шахідами" та артилерією.

Військові розповіли, що за декілька кілометрів від Кінбурнської коси оборону тримають військовослужбовці Державної прикордонної служби України.

Позиції на узбережжі дозволяють отримувати інформацію про дії російських підрозділів, втім, через близькість до коси, прикордонники й самі перебувають під постійним вогнем окупантів,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Наші прикордонники розповіли, що на косі перебувають підрозділи Росії, а саме донські "казаки".

За даними наших бійців, окрім особового складу, окупанти мають броньовану техніку, "Тигри", "Урали".

Що відбувається біля Кінбурнської коси: дивіться відео

Вони укріплюють берегову лінію з Лиману, замінували з моря, ведуть спостереження. Працюють по нашій ділянці, відстань дозволяє до 20 кілометрів, в основному – це "Гради",

– розповів прикордонник.

Він також додав, що з підводних човнів і кораблів окупанти випускають ракети Х. Та наша ППО максимально намагається їх збивати.

Окупанти потерпають від атак ЗСУ

Прикордонник також запевнив, що наша артилерія працює постійно. Зокрема, наші військові знищили склад боєприпасів ворога, а також атакували їхні позиції, де вони перебувають.

Важливо Де розташована Кінбурнська коса та чому її звільнення буде дуже важливим: показуємо на карті

Коротко про Кінбурнську косу