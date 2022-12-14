Кинжал под ребром оккупантов и запорожская ловушка

Фактически все условия для ее формирования созданы, наблюдается процесс закрепления и усиления возможностей по огневому давлению / контролю.

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Эта операционная зона выглядит очень интересно, особенно если учесть такое место, как Кинбурнская коса, являющаяся для российской группировки на левобережке кинжалом под ребром. Командование российских оккупационных войск это прекрасно понимает, но сделать с фактором косы ничего не может.

Запорожская локация в состоянии формирования условий для контрнаступления. Пока условия не сформированы, но возможность прострела до азовского побережья ускоряет этот процесс.

Российские оккупационные войска сконцентрировали в этом районе до 15 батальонно-тактических групп передовой линии и около 6 батальонно-тактических групп резерва 29, 35 и 36 общевойсковых армий.

Примечательно, что эти 6 батальонно-тактических групп сконцентрированы на развилке между левобережьем Херсонщины и запорожской локацией, то есть при одновременной активизации некоторых действий могут быть использованы предельно неэффективно. Очевидно, что так и будет.

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Донбасский плацдарм

Донецкая локация без существенных изменений продолжает играть блокирующую и вытягивающую ресурсы российских оккупационных войск роль. В ближней и среднесрочной перспективе изменения этой роли на этом участке не следует ожидать. И как бы это бездушно не звучало, но так надо.

Фактически именно на том, что делают наши герои в Донецкой локации, будет держаться все, что будет сделано на остальных плацдармах. Причем речь идет не только о сковывании ресурса противника, но и о решении ряда других очень важных задач, о которых пока не время.

Луганщина является сформированной для контрнаступления локацией, на которой есть как огневой контроль основных логистических артерий, гипертрофированно-расширенная серая зона, так и выдохшийся ресурс подразделений 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

На этом всеобщем фоне весьма разительно смотрится критическая нехватка артиллерии у российских оккупационных войск на трех локациях, за исключением Донецкой, где ее хоть не чрезмерно, но достаточно, чтобы время от времени под Бахмутом имитировать огненный вал.

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В остальном же практически на всех локациях отмечается уверенное снижение эффективности системы управления и системы обеспечения. Ухудшается логистика и возможности своевременной компенсации потерь, даже некачественным ресурсом в виде чмобов.

Таким образом, три из четырех локаций либо находятся в очень перспективном положении, либо проходят процесс созревания для последующего погружения в это положение.

Что может стать решающим фактором стартового сигнала, кто знает? Только Генштаб Вооруженных сил Украины.