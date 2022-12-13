Беззубая стая
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Под Сватовым "нарисовалась" российская "десантура", где-то до усиленной роты 247-го десантно-штурмового полка из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии не то с тремя, не то пятью приданными танками.
Пытаются продвигаться в сторону Коломыйчихи, пока безрезультатно. Но в эфире очень сильно матерятся и угрожают "порвать украинцев пополам".
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Впереди – самое интересное
В общем, судя по всему, противник на Старобельском направлении дальше уже не может постоянно находиться в режиме "перманентных лобных контратак", выдыхается из-за достаточно существенных потерь.
А я предупреждал, будет "больно и бессмысленно", если из упрямства действовать именно таким образом. Самое интересное будет, если они сейчас будут отходить на Кременную и севернее нее.